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Вяльбе рассказала, как бросила ругаться матом из-за Большунова

Вяльбе призналась, что Большунов негативно относится к нецензурной брани

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе порассуждала о возможности создания шоу с российскими лыжниками по аналогии с программой футболиста Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого. Ее слова передает РИА Новости.

«Во-первых, Александр не матерится. И он к этому относится очень негативно. С ним бы этого шоу точно не получилось. У нас есть ребята и девчонки в команде, которые могут, но это не Саша.

Даже я в присутствии Александра через какое-то время поняла, что не нужно употреблять такие слова. Это здорово, когда тренер учится у спортсменов в таких ситуациях», — сказала Вяльбе.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон 2021/22, став вторым в общем зачете Кубка мира. Сейчас он сосредоточен на внутренних соревнованиях.

Ранее тренер рассказал о «прилетах» по дому родителей Большунова.

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