Журналист Рапп: Овечкин приближается к рекорду Гретцки и чувствует его запах

Аналитик Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Майк Рапп высказался о том, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 30-ю строчку в рейтинге лучших действующих игроков лиги. Слова Раппа передает официальный сайт НХЛ.

«Прошлый год был неудачным. Все еще забил чуть больше 40 голов. Теперь он приближается к рекорду Гретцки. Теперь он чувствует его запах… Когда вы даете этому парню пространство, он наносит свой бросок или использует свое тело. Думаю, именно это делает его таким опасным», — сказал Рапп.

В минувшем сезоне Александр Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Обладателем Кубка Стэнли стал «Вегас».

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В России Александр Овечкин выступал за московское «Динамо».

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