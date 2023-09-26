Теннисистка Рыбакина снялась с турнира в Токио

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила, что снялась с турнира WTA-500 в Токио. Ее слова передает Tennis World USA.

«Мне очень жаль, что пришлось сняться с турнира в Токио в этом году. Я с нетерпением ждала возможности сыграть на этом турнире, я люблю этот город. Мне нужно уделять приоритетное внимание своей физической форме, мне необходимо время, чтобы чувствовать себя полностью здоровой», — сказала Рыбакина.

Рыбакина до июня 2018 года представляла Россию, но теперь представляет Казахстан. Елена — победительница одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2022), победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде, чемпионка Европы в юниорском командном первенстве до 18 лет. Казахстанская теннисистка располагается на пятом месте в рейтинге WTA.

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