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Первый тренер Дзюбы о словах Артема в адрес Семака: чистая показуха, такое недопустимо

Первый тренер Дзюбы осудил футболиста за скандальные слова о Семаке

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Александр Шупляков, детский тренер форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы, подверг критике своего воспитанника за скандальные слова в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Слова Шуплякова передает Sport24.

Дзюба после матча «Зенит» — «Локомотив» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не знает Семака.

«Дзюба прилично ошибся. Он всех пообнимал, за исключением Семака. Такое недопустимо — это чистая показуха. Семак — хороший, культурный человек. Зря Артем так сделал. Видимо, между ними был какой-то вулкан конфликта. Дзюба пытается быть актером, но актер он не лучший. Не знаю, чего он добивается своим поведением», — сказал Шупляков.

Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

Ранее экс-тренер сборной России раскритиковал Дзюбу за скандальные слова о Семаке.

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