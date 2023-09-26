Панарин: в прошлом сезоне я чувствовал себя ужасно

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что в прошлом сезоне чувствовал себя ужасно из-за вылета из плей-офф Кубка Стэнли. Его слова передает Lohud.

«В прошлом сезоне я чувствовал себя ужасно, потому что мы были в ситуации, когда могли выиграть Кубок Стэнли. Так мы думали до начала серии. У нас была отличная команда, а потом мы проиграли после того, как вели со счетом 2:0 — и особенно из‑за моей игры», — сказал Панарин.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в прошлом розыгрыше Национальной хоккейной лиги вылетел в первом раунде, уступив в семиматчевом противостоянии «Нью-Джерси». Панарин провел в плей-офф все семь матчей, отметившись двумя результативными передачами.

В регулярном чемпионате россиянин сыграл 82 матча, отметившись 29 заброшенными шайбами и 63 голевыми передачами.

В августе Панарину выписали штраф в размере 40 тысяч рублей за стрельбу из оружия в не отведенном для этого месте. Наказание могло быть жестче, но Боровичский районный суд оставил такую меру, так как Панарин признал вину и совершил такое правонарушения впервые.

Ранее Панарин рассказал, чем занимается в США после возвращения из России.