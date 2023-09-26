Хоккеист «Коламбуса» назвал Овечкина тяжеловесным игроком

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Адам Боквист назвал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина быстрым и тяжеловесным игроком. Слова Боквиста передает The Athletic.

«Он быстрый и тяжеловесный. Когда он злится, не стоит находиться на его пути», — сказал Боквист.

В минувшем сезоне Александр Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Обладателем Кубка Стэнли стал «Вегас».

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В России Александр Овечкин выступал за московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что Овечкин занял 30-е место в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ.