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Масалитин рассказал, как с помощью медийных клубов привести в порядок российский футбол

Экс-футболист Масалитин: желаю «2Drots» победы над «Химками»

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twodrots.team/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Знаменитый в прошлом российский нападающий Валерий Масалитин, выступавший за московские ЦСКА и «Спартак», а также в Испании, Нидерландах и Чехии, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что желает своему бывшему одноклубнику, а ныне главному тренеру медийного клуба «2Drots» Дмитрию Кузнецову победы над «Химками» в Кубке России.

«Почему наш профессиональный футбол представлен так некачественно, что его обыгрывают команды из медиафутбола?! Поэтому я желаю Кузнецову, чтобы он еще пошумел там. Я не болею за него, но хочу, чтобы в нашем футболе навели порядок. Пусть больше таких, как «2Drots», команд будет, пусть они посильнее пошумят, и, может, у наших футбольных руководителей откроются глаза», — рассказал Масалитин.

«2Drots» стал первым медийным клубом, сумевшим добраться до четвертого раунда Кубка страны и теперь сыграет с командой Первой лиги. Медийные клубы выступают в Кубке России по приглашению Российского футбольного союза второй сезон подряд. В прошлом году «2Drots» вылетел во втором раунде, уступив ивановскому «Текстильщику» в серии пенальти, а «Амкал» проиграл по одиннадцатиметровым на следующей стадии «Звезде» из Санкт-Петербурга.

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