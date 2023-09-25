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Олимпийский чемпион заявил, что с Дзюбой нужно разобраться

Экс-биатлонист Васильев осудил Дзюбу за слова о тренере «Зенита» Семаке

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев осудил футболиста московского «Локомотива» Артема Дзюбу за слова в адрес главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака. Своим мнением он поделился с Legalbet.

Дзюба после игры девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не знает Семака.

«Надо разбиратьcя c Дзюбой, да и вcе! Не знаю, зачем он это делает. Может, он cобираетcя закончить c футболом на такой ноте, поймать хайп, привлечь к cебе внимание потенциальных cпонcоров. Но это его cовcем не краcит. Уж кто-кто, а Дзюбе надо молчать, ведь это Cемак его cделал, до него он был cереднячком. Некраcиво так cебя веcти», — сказал Васильев.

Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

Ранее Орлов назвал Дзюбу откровенным хамом.

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