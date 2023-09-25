В «Зените» отреагировали на слова Дзюбы о Семаке

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев в комментарии «Спорт-Экспрессу» рассказал о реакции на слова форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы после матча команд в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дзюба после матча заявил, что не знает главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Как я отношусь к инциденту с Дзюбой? Неодобрительно, естественно», — сказал Медведев.

Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее российский тренер заявил, что Дзюба занимается детским садом.