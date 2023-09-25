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Бывший футболист сборной России раскритиковал легионера «Динамо»

Экс-футболист Алдонин заявил, что игрок «Динамо» Карраскаль потерял мотивацию

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Телеграм-канал «ФК «Динамо» Москва»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин заявил, что колумбийский игрок московского «Динамо» Хорхе Карраскаль забыл, что он — футболист. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«У меня полное ощущение, что Карраскаль вообще потерял мотивацию. Он забыл, что он футболист. Ему надо пересмотреть отношение к игре и свое место. Если он думает, что он иностранец и его будут встречать с хлебом и солью, то ему надо это пересматривать.

Уверен, что у него немаленький контракт, который надо отрабатывать. Надо смотреть, как он тренируется. Не вижу огромного желания себя проявлять. Но при должном состоянии он способен помогать команде», — заявил Алдонин.

25-летний колумбиец перешел в «Динамо» из ЦСКА в августе 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за бело-голубых пять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

За армейский клуб он сыграл в 47 матчах, забил семь мячей и сделал семь голевых передач.

Ранее ЦСКА установил собственный антирекорд.

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