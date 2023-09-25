Американский фигурист выступил с жестким заявлением по делу Валиевой

Американский фигурист Винсент Чжоу выступил с заявлением насчет расследования дела россиянки Камилы Валиевой и итогов командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Мы просили возможность наблюдать за процессом, но нам ответили, что суд CAS является конфиденциальным. Получается, что он закрыт даже для тех, кого он затронет напрямую. Открытое и прозрачное слушание очень помогло бы спортсменам понять мотив принимаемого решения. Прозрачность укрепила бы веру в глобальную антидопинговую систему.

Моя команда все еще получила лишь пустые коробки без медалей, а значит мировая антидопинговая система провалилась.

Положительный допинг-тест Валиевой — не одиночный инцидент. Мы осознаем, что среди российских фигуристов допинг распространен повсеместно. В этом нет ничего удивительного, поскольку внутри России делами антидопинга по-прежнему занимается провалившаяся в прошлом организация.

Валиева и ее партнеры не оказалиcь бы в такой cитуации, еcли бы МОК, WADA и CAS cделали cвою работу и отcтранили бы Роccию от мирового cпорта. Но безынициативноcть cпортивных чиновников так и не подтолкнула Роccию к реформам. Поcледcтвия теперь пожинают как роccийcкие cпортcмены, так и вcе оcтальные», — говоритcя в заявлении.

В конце августа стало известно, что представителей сборной США не допустили до слушаний в Спортивный арбитражный суд (CAS) в качестве наблюдателей.

Слушания по делу Валиевой пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем. Российская спортсменка даст показания в режиме видеоконференцсвязи. Решение будут принимать трое арбитров: француз Матьё Мезоннёв, американец Джеффри Мишкин и Джеймс Дрейк из Великобритании.

Во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине разгорелся допинговый скандал вокруг Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

Ранее Роднина высказалась о ситуации с допингом Валиевой.