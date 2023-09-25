Гимнастка Крамаренко эффектно станцевала на пляже

Российская гимнастка Лала Крамаренко в своих социальных сетях опубликовала новое видео.

18-летняя спортсменка, которая в данный момент проводит время на отдыхе, показала небольшой танец, исполнив движения на фоне заката, стоя на берегу моря.

В середине сентября Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Дина Аверина заняла второе место. Тройку лучших замкнула Анна Попова.

Крамаренко имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

Ранее гимнастка Дарья Нагорная показала архивные фото с мужем.