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Вратарь ЦСКА Федотов заявил, что больше не думает об отъезде в НХЛ

Вратарь ЦСКА Федотов заявил, что история с переходом в «Филадельфию» закончена

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Александр Овчаров/РИА «Новости»

Голкипер московского ЦСКА Иван Федотов, вернувшийся в расположение клуба после прохождения службы на Северном флоте, в эфире радио «Маяк» заявил, что намерен сконцентрироваться на игре за армейский клуб.

По его словам, на данный момент его правовые взаимоотношения связаны с ЦСКА согласно действующему контракту.

«Ситуация с «Филадельфией»? Все уже было обговорено, сказано-пересказано. У меня контракт с ЦСКА, поэтому в правовом поле он и действует. Поэтому тут каких-то излишних комментариев быть не может. Все уже было сказано от людей вышестоящих, руководящих, поэтому мое дело сейчас — играть и показывать ту игру и просто оправдывать то, что мне предоставляли год-два назад», — заявил Федотов.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) из-за срыва трансфера в «Филадельфию» наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. А голкиперу команды Ивану Федотову запретила выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года. В текущем розыгрыше КХЛ Федотов, несмотря на запрет, провел пять матчей, пропустив 12 шайб.

Ранее Александр Овечкин занял 30-е место в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ.

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