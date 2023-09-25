Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Губерниев дал совет Дзюбе

Губерниев посоветовал Дзюбе сосредоточиться на футболе, а не на шоу-бизнесе

close
100%
Пресс-служба телеканала «Россия»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Матч ТВ» заявил, что форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба вживается в роль мастера эпатажа.

Комментируя слова Дзюбы о Сергее Семаке, сказанные им в микст-зоне на стадионе «Газпром Арена» после матча против «Зенита», Губерниев отметил, что 35-летний футболист еще успеет насладиться миром шоу-бизнеса.

«Так говорить — его право, но мне бы хотелось, чтобы Дзюба оставался больше спортсменом и футболистом, нежели шоуменом. Это от него никуда не уйдет, в отличие от футбольных лет. Дзюба может уничижительно общаться с журналистами или говорить, что не знает Семака, но я бы пожелал ему здоровья и напомнил, что я ему предрек лидерство в списке бомбардиров РПЛ, ему надо нагонять», — заявил Губерниев.

Матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Локомотив», в котором принимал участие Артем Дзюба, завершился победой гостей со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время футболист «Локомотива» Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

Ранее сообщалось, что в «Зените» перестали платить премиальные в долларах.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях