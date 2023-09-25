Губерниев дал совет Дзюбе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Матч ТВ» заявил, что форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба вживается в роль мастера эпатажа.

Комментируя слова Дзюбы о Сергее Семаке, сказанные им в микст-зоне на стадионе «Газпром Арена» после матча против «Зенита», Губерниев отметил, что 35-летний футболист еще успеет насладиться миром шоу-бизнеса.

«Так говорить — его право, но мне бы хотелось, чтобы Дзюба оставался больше спортсменом и футболистом, нежели шоуменом. Это от него никуда не уйдет, в отличие от футбольных лет. Дзюба может уничижительно общаться с журналистами или говорить, что не знает Семака, но я бы пожелал ему здоровья и напомнил, что я ему предрек лидерство в списке бомбардиров РПЛ, ему надо нагонять», — заявил Губерниев.

Матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Локомотив», в котором принимал участие Артем Дзюба, завершился победой гостей со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время футболист «Локомотива» Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

Ранее сообщалось, что в «Зените» перестали платить премиальные в долларах.