Захарян заболел ковидом

Полузащитник испанского «Реал Сосьедада» и сборной России Арсен Захарян заразился коронавирусом. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщили в пресс-службе клуба.

По словам представителя «Реал Сосьедада», 20-летнему футболисту предстоит пройти период реабилитации, после которого он сможет приступить к тренировочным занятиям в общей группе.

«Пока не можем сказать, когда Захарян сыграет за «Реал Сосьедад». Будем смотреть», — заявили в клубе.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге три матча, не отметившись результативными действиями. Во всех играх он появлялся на замену. В Лиге чемпионов россиянин еще не выходил на поле.

Ранее мадридский «Реал» потерпел поражение в дерби от «Атлетико» и потерял лидерство в Ла Лиге.