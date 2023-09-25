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Вяльбе назвала дном шоу Дзюбы и Слуцкого

Глава ФЛГР Вяльбе назвала дном юмористическое шоу Дзюбы и Слуцкого

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью РИА Новости заявила, что не согласна с попытками пропиариться нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы, который выступает соведущим программы «Ну, так нельзя» вместе с экс-тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

По ее мнению, бывший капитан сборной России по футболу должен прославляться за счет результативных действий на поле, а не за счет обильного количества нецензурной брани.

«Это все фигня. Если он забьет 15 голов за чемпионат, то у него будет гораздо больше болельщиков, нежели после этого шоу. Тем более у него есть дети. Нафиг это вообще надо? Не надо до дна опускаться, это уже дно», — заявила Вяльбе.

Матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Локомотив», в котором принимал участие Артем Дзюба, завершился победой гостей со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время футболист «Локомотива» Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба может быть наказан за выход на поле в матче «Зенит» — «Локомотив» после замены.

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