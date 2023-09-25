Стало известно содержание закрытой встречи с игроками «Зенита» после поражения «Локомотиву»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев на закрытом собрании после поражения в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива» упрекнул футболистов в нежелании биться за клуб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, в ходе разговора Медведев «устроил разнос» игрокам и обвинил их в том, что они «не сражаются за «Зенит» и не отдаются игре полностью».

Матч «Зенит» — «Локомотив» завершился победой гостей со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время футболист «Локомотива» Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

После девяти туров команда под руководством Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. В следующем туре зенитовцы сыграют в гостях против «Оренбурга». Этот матч состоится 30 сентября на стадионе «Газовик» и начнется в 12:00 по московскому времени.

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