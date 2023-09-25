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Дзюба может быть наказан за выход на поле в матче «Зенит» — «Локомотив» после замены

КДК рассмотрит выход Дзюбы на поле после замены в игре «Зенит» — «Локомотив»

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Александр Гальперин/РИА Новости

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц в интервью «Чемпионату» заявил, что на ближайшем заседании будет рассмотрен эпизод в концовке игры девятого тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом», в котором замененный нападающий «железнодорожников» Артем Дзюба вышел на поле.

Помимо этого, Григорьянц заявил, что КДК РФС будет обсуждать возможные санкции против «Спартака», чьи болельщики скандировали нецензурные высказывания по ходу матча против «Динамо», а также рассмотрит выход за пределы технической зоны без выхода на поле главного тренера «Ростова» Валерия Карпина во время игры с ЦСКА.

Матч «Зенит» — «Локомотив» завершился победой гостей со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время футболист «Локомотива» Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

Ранее «Зенит» провел закрытое собрание после поражения от «Локомотива»

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