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Фигуристка Щербакова рассказала о планах после завершения карьеры

Фигуристка Щербакова заявила, что пока не раздумывала над тренерской карьерой

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова в интервью ТАСС заявила, что на данный момент не представляет себя тренером.

По ее словам, чтобы ответить на вопрос о будущем после завершения профессиональной карьеры, необходимо еще немного времени.

«Я закончила только первый курс тренерского факультета, еще рано об этом говорить. Даже не представляла до этого, сколько всего нужно знать для того, чтобы стать тренером. Если ты что-то умеешь сам, то это не значит, что ты чему-то сможешь научить других. Особенно это касается спорта высших достижений. Эта работа очень ответственная и потенциально интересная, но сегодня я не могу ответить, чем буду заниматься потом», — заявила Щербакова.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце августа 2022 года спортсменка перенесла операцию на колене и восстанавливалась несколько месяцев. 27 июня РИА Новости сообщило о возобновлении карьеры Щербаковой.

Ранее Татьяна Тарасова ответила на вопрос о том, считает ли Этери Тутберидзе лучшим тренером России на данный момент.

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