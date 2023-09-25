Легкоатлетка Клишина рассказала о снижении интереса к России в США

Чемпионка Европы по прыжкам в длину Дарья Клишина, проживающая длительное время в США, в интервью «Чемпионату» заявила, что на американском телевидении практически полностью прекратили освещать новости из России.

«Изначально по ТВ было очень много России, полгода назад — 100%. Сейчас — меньше, можно сказать, что очень мало. Многие люди просто не смотрят телевизор. Чтобы узнать какие-то подробности из того, что происходит в мире, нужно специально искать политические новости. Я знаю, что огромное количество людей этого не делают. Либо не проявляют интереса, либо желания», — заявила Клишина.

С 2013 года Клишина живет и тренируется в США. В 2018 году спортсменка впервые стала мамой. В 2022 году она родила на свет второго ребенка и ушла в декретный отпуск, в связи с чем пропустила соревновательный сезон-2022/23.

Россиянка является серебряным призером чемпионата мира 2017 по прыжкам в длину. Также она становилась победительницей Универсиады в 2013 году, чемпионатов Европы в помещении в 2011 и 2013 годах. Клишина является обладательницей юниорского рекорда России с результатом 7,05 м.

Ранее легкоатлетка Елена Куличенко заявила, что на занятиях в колледжах в США отсутствует дресс-код.