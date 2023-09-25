В «ПСЖ» рассказали о травме Мбаппе

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, что форвард клуба Килиан Мбаппе ушел с поля в матче Лиги 1 против «Марселя» из-за того, что испытывал боль, передает RMC Sport.

«Это не очень серьезная проблема. Но была боль, из-за которой было сложно играть. Разумнее было его заменить. Но ничего серьезного», — сказал Энрике.

«ПСЖ» победил со счетом 4:0.

24 июля издание Relovo сообщило, что Мбаппе отказался переходить из «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль», несмотря на то, что клубы уже договорились о трансфере. Форвард согласился весь следующий сезон провести в «ПСЖ» на скамейке запасных в качестве наказания за тайные переговоры, которые он вел с мадридским «Реалом».

13 августа известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом команды после переговоров с руководством. Первый матч чемпионата Франции с «Лорьяном» Мбаппе пропустил, в игре с «Тулузой» он вышел во втором тайме на поле и забил мяч.

Ранее Энрике рассказал, что его удивило в Мбаппе.