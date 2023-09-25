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Загитова показала необычный подарок от фаната

Фигуристка Загитова показала бейсбольную биту, которую ей подарил фанат

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором показала подарки от фанатов.

Спортсменка отметила бейсбольную биту, на которой было написано «Алина всегда права».

«Я, конечно, ни на что не намекаю, но шутки со мной плохи», — сказал спортсменка.

Помимо золота Игр, в активе фигуристки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 года Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

С октября по декабрь 2020 года вместе с соведущим Алексеем Ягудиным вела седьмой сезон шоу «Ледниковый период». С 25 по 27 марта 2022 года работала в качестве ведущей на Кубке Первого канала в Саранске.

Ранее Загитова показала, как бегает за стадом овец в платье с декольте.

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