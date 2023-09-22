Экс-игрок ЦСКА рассказал, сколько должны получать российские футболисты

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о высоких зарплатах российских футболистов. Его слова передает РИА Новости.

«Сейчас зарплаты просто сумасшедшие, хотя нашим футболистам красная цена — 10 000 долларов. Все-таки они тратят свое здоровье, но не больше.

В наше время, конечно, армейцы получали прилично. У всех была одинаковая зарплата — 180 рублей в основном составе, 140 в дублирующем. Еще 120 рублей дополнительно платили за звездочки», — сказал Пономарев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее Станислав Черчесов рассказал о требованиях к своему будущему клубу.