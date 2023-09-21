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Чеченский игрок «Зенита» заявил о предвзятости

Футболист Адамов о национальности: эксперты до сих пор предвзяты ко мне

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Алексей Даничев/РИА Новости

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», считает, что комментаторы и эксперты предвзяты к нему из-за его национальности. Об этом он заявил Sport24.

«Проблемы с национальностью? Проблем никогда не было, но чувствовалось немного другое отношение. Когда в «Урале» я выдавал сумасшедшую игру, обо мне никто не говорил. А русский парень отдаст пас, все сразу: «Ого, какая передача». Мы уже сами начали над этим прикалываться. Видно, что комментаторы и эксперты до сих пор предвзяты ко мне», — сказал Адамов.

С лета 2023 года он играет за «Оренбург» на правах аренды. До этого защитник выступал за «Урал» и «Ахмат». Его дедушка Хайдар Алханов ранее был тренером и вице-президентом грозненского «Терека».

В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) шесть матчей, не отметившись результативными действиями. «Оренбург» после восьми туров чемпионата располагается на 11-м месте в турнирной таблице. 24 сентября команда сыграет с «Пари Нижний Новгород» в гостях.

Ранее Адамов рассказал, как Кадыров ударил его в живот.

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