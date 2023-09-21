Титов: если подписали контракт с Абаскалем, давайте потерпим

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов признался, что его порадовал футбол в исполнении красно-белых в начале сезона. Об этом он заявил Metaratings.

«Спартак» начал сезон здорово. Надо признать, что соперники были ниже рангом. Красно-белые много пропускали, хотя футбол был очень веселый — это порадовало. А дальше четыре матча в чемпионате без побед — и понеслась.

Мне очень не нравится мысль, что нужно убирать Абаскаля и все менять. Если подписали контракт, давайте потерпим. Если будет совсем плохо, то нужно задавать вопросы руководству», — сказал Титов.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар». У команды 18 набранных очков. «Спартак» идет на шестом месте (13 очков).

Ранее экс-тренер «Спартака» заявил, что красно-белые не преодолели кризис.