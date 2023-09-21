Депутат Свищев: у нас нет ни одного спортсмена-бомжа

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что у российских спортсменов должен быть выбор, участвовать в Олимпиаде или нет. Об этом он заявил RT.

«Должен официально заявить, что, несмотря на резкие высказывания, у нас нет ни одного спортсмена-бомжа. Они обеспечены и финансированием, и экипировкой. Спортсмены должны принимать участие в Олимпийских играх в Париже. Об этом уже заявлял президент Владимир Путин. У спортсменов должен быть выбор. И тему бойкота нужно закрыть навсегда», — сказал Свищев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Окончательное решение о допуске россиян на Олимпийские игры еще не принято.

Ранее в Госдуме заявили, что от России ждут запрета своим спортсменам ехать на Олимпиаду.