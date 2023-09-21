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Мостовой раскритиковал «Динамо»

Экс-футболист Мостовой назвал нестабильной игру «Динамо» в РПЛ

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что в игре московского «Динамо» нет стабильности. Своим мнением он поделился «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» сейчас штормит. Команда по составу хорошая, но стабильности нет. Вот в матче с «Нижним»: как можно, ведя в счете, пропустить в конце контратаку? Ну, это же простые вещи. Это глупая ошибка, а «Динамо» эти ошибки допускает постоянно. У клуба есть состав, поэтому они держатся на плаву. А моменты есть очень непонятные в его игре. Посмотрим, что будет дальше», — заявил экс-футболист.

15 сентября бело-голубые на своем поле сыграли вничью с «Пари Нижний Новгород» (1:1) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Футболисты гостей сравняли счет на 88-й минуте игры.

В турнирной таблице «Динамо» занимает четвертое место с 15 очками. В ближайшем туре подопечные Марцела Лички сыграют со столичным «Спартаком». Встреча пройдет 23 сентября, начало в 19:00 по московскому времени.

Ранее Мостовой заявил, что тренер «Спартака» стал слишком много жаловаться.

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