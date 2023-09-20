Неймара заметили в ночном клубе с двумя девушками

Нападающего саудовского «Аль-Хиляля» Неймара заметили в ночном клубе с двумя женщинами. Об этом сообщает Infobae.

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором бразильский форвард в ночном клубе в Барселоне находится в компании двух девушек, обнимавших его.

Отметим, что Неймар вместе со своей девушкой ждет ребенка.

Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в клуб «Аль-Хиляль». Официальная презентация игрока состоялась 19 августа. По информации портала Transfermarkt, саудовский клуб 15 августа приобрел бразильского нападающего за €90 млн.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции за «ПСЖ» 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Парижский клуб стал чемпионом Франции.

Также 31-летний форвард выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб за пределами его родины

Ранее Неймар прокомментировал свой дебют в «Аль-Хиляле».