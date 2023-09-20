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УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола за расистское поведение фанатов

УЕФА оштрафовал Украину за расистское поведение болельщиков в отборе Евро-2024

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Global Look Press

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) на €20 тысяч за расистское поведение болельщиков в матчах квалификации на Евро-2024, сообщает пресс-служба УЕФА.

УАФ оштрафована за поведение фанатов во время матче Украины с Англией и Италией. Кроме того, УАФ оштрафована на €5 тысяч за использование пиротехники в чаше стадиона и на €8 тысяч за блокирование общественных мест.

Также УЕФА ограничила количество болельщиков на следующем домашнем матче национальной команды. На стадионе должно остаться не менее пяти тысяч свободных мест. Кроме того, украинские болельщики не смогут приобрести билеты на следующий гостевой матч сборной.

14 октября сборная Украины дома сыграет с Северной Македонией, а 17 октября в гостях встретится с национальной командой Мальты.

Ранее сообщалось, что Украинскую ассоциацию футбола обвиняют в подделке документов.

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