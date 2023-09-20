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Тренер «Тосно» о возрождении клуба: бывшие футболисты не помогают, не пишут, не звонят

Тренер «Тосно» Матюшенко: бывшие футболисты команды не помогают развивать клуб

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РИА Новости

Бывший генеральный директор, а ныне главный тренер «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что бывшие игроки команды не помогают возрожденному клубу. Его слова передает Legalbet.

«Как реагирует руководство области? Ничего не могу сказать. Нравится им это или нет, не знаю. Они со мной не общаются, я с ними тоже. Пока мы высоко не забрались, начали свою деятельность, двигаемся вперед. Мы рады, что «Тосно» ожило и радует своих болельщиков.

Бросаем все силы на развитие детско-юношеского футбола. В ближайшее время хотим и на профессиональный уровень выйти, хотя бы в ФНЛ-2. Кто из бывших футболистов помогает развивать клуб? Никто не помогает, не пишут, не звонят» — сказал Матюшенко.

В 2018 году команда «Тосно» завоевала Кубок России по футболу, гарантировав себе место в Лиге Европы, в которой не смогла принять участие из-за того, что прекратила свое существование из-за финансовых проблем. Клуб был возрожден в 2023 году. Команда занимает первое место в чемпионате Ленинградской области. Также «Тосно» выступает в чемпионате ОФФ «Северо-Запад», где располагается на второй строчке.

Ранее экс-тренер «Динамо» ответил, достоин ли Санкт-Петербург еще одной команды в РПЛ.

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