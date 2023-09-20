Нидерландский футболист сравнил российское пиво с голландским

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил, что российское пиво «Жигулевское» лучше нидерландского пенного напитка Heineken. Его слова передает РИА Новости.

«Как мне местное пиво? Топ! В России говорят, что европейское лучше? Зависит от бренда. Например, Heineken производится в Нидерландах, но оно мне совсем не нравится. Когда люди слышат это, то говорят: «Гленн, ты с ума сошел?» Для меня «Жигулевское» намного лучше», – сказал Бейл.

Бейл перешел в «Крылья Советов» в 2021 году. Соглашение с самарским клубом рассчитано до лета 2025 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник принял участие в семи матчах, в которых отметился голом и результативной передачей. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Бейла составляет €1,8 млн.

«Крылья Советов» после восьми туров РПЛ набрали 15 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

Ранее Бейл назвал «Зенит» российским «Аяксом».