Мостовой рассказал, почему перестал появляться на ТВ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, почему перестал ходить на ТВ-передачи. Его слова передает Legalbet.

«Почему я стал редко появляться на ТВ? У меня закончился договор с «Матч ТВ» в начале года, поэтому пока в раздумьях. Они пока не делают новое предложение. Потому что те, кто хорошо играл на высочайшем уровне, не особенно нужны. Я сейчас бывает даже не смотрю, а мне друзья звонят и спрашивают: «Это кто такие там?» Я не знаю, кто там. Два-три человека — да, а остальные... Забили где-то один-два гола, а теперь рассказывают», — сказал Мостовой.

В начале июня Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Сообщалось, что Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки.

Большая часть карьеры Мостового прошла за рубежом. Он поиграл в португальской «Бенфике», французском «Страсбуре» и испанской «Сельте».

Ранее Мостовой заявил, что тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю нужно расслабиться.