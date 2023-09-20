Клинический психолог: на улучшение состояния Костомарова уйдет вся жизнь

Клинический психолог Татьяна Маремпольская в комментарии Sport24 поделилась мнением об участии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова в шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

«На шоу у Леры Кудрявцевой мы увидели cовcем другого Коcтомарова. У таких людей еcть cиндром затяжной депреccии, которая каждый день напоминает о cебе. Он боретcя, но видно, что тяжеcть депреccивного cоcтояния приcутcтвует вcе еще в cильной форме.

Сложно сказать, когда это закончиться, но скорее всего, на улучшение состояния уйдет вся жизнь. Со временем будет легче, но это уже совсем другой уровень психологической неустойчивости. Но самое страшное он уже пережил, сейчас только нужно восстанавливаться», — сказала психолог.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. 6 июля врачи выписали фигуриста из больницы.

22 августа Костомаров впервые вышел на лед после тяжелой болезни. Фигурист выступил на шоу Авербуха «Письма любви», которое прошло в Сочи.

Ранее Костомаров рассказал, как перебрал с алкоголем и уснул в коридоре.