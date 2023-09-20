Олимпийская чемпионка о нейтральном статусе: это предательство

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова заявила, что российские спортсмены не должны соглашаться выступать на международных соревнованиях без национальных флага и гимна. Своим мнением она поделилась с ТАСС.

«Негативно отношусь к возможному выступлению россиян в нейтральном статусе. Мы все давали присягу, при присяге у нас был и гимн, и флаг, поэтому просто так отодвинуть в сторону эти государственные атрибуты ни в коем случае нельзя.

Понимаю, что нельзя запрещать ребятам выступать, но нельзя соглашаться на предлагаемые кабальные условия — подписывать [декларации], отказаться [от страны]. Это наша родина, в которой живут близкие нам люди, это все наша огромная страна. Отказаться от своей страны — самое последнее дело», — заявила Ишмуратова.

Экс-биатлонистка отметила, что костяк олимпийской сборной России всегда состоял из спортсменов ЦСКА. «Все армейцы давали присягу. Этого не перешагнуть — на присяге ты даешь клятву своей родине, людям. И если они будут участвовать в таких соревнованиях, то это, извините, предательство», — добавила она.

12 сентября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что спортсмены должны сами решить вопрос об участии в Олимпиаде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.

Ранее в Минспорта спрогнозировали, сколько россиян примут участие в Олимпиаде.