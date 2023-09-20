Transfermarkt опубликовал состав сборной из самых дорогих трансферов этого лета в РПЛ

Интернет-портал Transfermarkt подвел итоги летнего трансферного окна для клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ), опубликовав состав сборной из самых дорогих игроков, переехавших в Россию в межсезонье.

Самым дорогим трансфером чемпионата России в летнее трансферное окно стал переход бразильского хавбека Бителло из «Гремио» в стан московского «Динамо» за €10 млн. Второе место занимает переход сербского защитника Страхини Эраковича из «Црвены Звезды» в петербургский «Зенит» (€9 млн), третье — покупка столичным «Спартаком» полузащитника Тео Бонгонда из испанского «Кадиса» (€7 млн).

Летнее трансферное окно в России официально закрылось в ночь на 15 сентября.

После восьми туров РПЛ первое место занимает «Краснодар», набравший 18 очков. На второй строчке расположился «Зенит», в активе которого 17 баллов. Замыкают тройку лидеров — самарские «Крылья Советов» с 15-ю очками.

Девятый тур стартует 23 сентября матчем «Крыльев» с «Сочи». Начало в 14.00 по московскому времени.

Ранее легионер «Крыльев Советов» сравнил топ-клубы России и Нидерландов.