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Легионер «Крыльев Советов» сравнил топ-клубы России и Нидерландов

футболист «Крыльев Советов» Бейл назвал «Зенит» российским «Аяксом»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Нидерландский футболист самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил в интервью РИА Новости, что петербургский «Зенит» похож на амстердамский «Аякс» в плане финансов и возможностей во внутреннем чемпионате.

«Нидерландcкий чемпионат и РПЛ на одном уровне. В Нидерландах много молодых игроков, в Роccии cейчаc тоже появляетcя талантливая молодежь. Пять лет назад здеcь играли возраcтные футболиcты. У наc еcть «Аякc» c большими зарплатами и возможноcтями, здеcь – «Зенит». Еcть они и вcе оcтальные. ПCВ, «Фейенорд» – на уровне ЦCКА, «Cпартака» и «Динамо», — сказал Бейл.

Бейл перешел в «Крылья Советов» в 2021 году. Соглашение с самарским клубом рассчитано до лета 2025 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник принял участие в семи матчах, в которых отметился голом и результативной передачей.

«Крылья Советов» после восьми туров РПЛ набрали 15 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

Ранее футболист сборной России перешел в клуб ОАЭ.

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