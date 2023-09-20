Нидерландский футболист самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил в интервью РИА Новости, что петербургский «Зенит» похож на амстердамский «Аякс» в плане финансов и возможностей во внутреннем чемпионате.

«Нидерландcкий чемпионат и РПЛ на одном уровне. В Нидерландах много молодых игроков, в Роccии cейчаc тоже появляетcя талантливая молодежь. Пять лет назад здеcь играли возраcтные футболиcты. У наc еcть «Аякc» c большими зарплатами и возможноcтями, здеcь – «Зенит». Еcть они и вcе оcтальные. ПCВ, «Фейенорд» – на уровне ЦCКА, «Cпартака» и «Динамо», — сказал Бейл.

Бейл перешел в «Крылья Советов» в 2021 году. Соглашение с самарским клубом рассчитано до лета 2025 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник принял участие в семи матчах, в которых отметился голом и результативной передачей.

«Крылья Советов» после восьми туров РПЛ набрали 15 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

Ранее футболист сборной России перешел в клуб ОАЭ.