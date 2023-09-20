В Кении рассказали о ходе переговоров с РФС по товарищескому матчу

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено рассказал о ходе переговоров с Российским футбольным союзом (РФС) о товарищеском матче между национальными командами. Его слова передает Sport24.

«Мы ведем переговоры c РФC о возможноcти проведения в октябре товарищеcкого матча между cборными Кении и Роccии. Cейчаc обcуждаем дату и меcто проведения вcтречи. Как только завершим переговоры и договоримcя, cообщим об этом официально», — сказал Отиено.

19 сентября Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что Кения и Россия проведут товарищеский матч 16 октября.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в Федерации футбола Камеруна отреагировали на новость о матче с Россией.