Фигуристка Трусова назвала любимый цвет платья для выступлений

Российская фигуристка Александра Трусова заявила на YouTube-канале «Okko Спорт», что предпочитает на выступлениях бордовые платья.

«Мне, в принципе, на себе нравятся очень много цветов. Я даже не мерила такое, чтобы мне прямо не понравилось. Но цвет, который мне очень нравится, — бордовый», — сказала Трусова.

Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй.

30 августа «Спорт-Экспресс» сообщил, что Трусова не планирует принимать участие в соревнованиях в сезоне-2023/24. Она снизила тренировочную активность после гастролей с шоу в Пекине, однако и до этого раздумывала о том, стоит ли продолжать карьеру.

Ранее Яна Рудковская раскрыла, что сказала Трусовой на контрольных прокатах сборной России.