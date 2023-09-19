Фигуристка Степанова: Валиева — уже абсолютно другой человек

Пятикратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова в подкасте «Прокат Show» поделилась впечатлениями от выступления фигуристки Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России.

«Поражаюсь, как она (Валиева) исполняет все то, что она может нам показать. Для меня это загадка. Она и кататься стала по-другому, она уже превратилась в такую девушку. И, конечно, это безумно красиво на льду, это уже абсолютно, мне кажется, другой человек», – сказала Степанова.

16 сентября на контрольных прокатах сборной России Валиева представила короткую программу под блюз I See Red. В произвольной программе Валиева выступила в образе супергероя комиксов Marvel Черной Пантеры.

Валиева — чемпионка Европы и чемпионка мира среди юниоров. На данный момент в отношении фигуристки проводится расследование. Во время Олимпийских игр — 2022 в пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх.

Валиева является олимпийской чемпионкой Пекина в командном турнире. Однако медали за него не были вручены из-за разбирательств по делу об употреблении ей допинга. В личном первенстве она стала четвертой. Россиянки смогли взять сразу два места: золото и бронзу.

Ранее американская группа осталась в восторге от проката Валиевой.