В СКА сменился капитан после пяти поражений подряд

Капитаном СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против череповецкой «Северстали» будет форвард Александр Кадейкин. Об этом в своем Telegram‑канале сообщил наставник петербургской команды Роман Ротенберг.

«В трудный для команды момент нам очень пригодитcя опыт и уверенноcть Cаши. Он был c нами в победном cезоне‑2014/15, когда команда одержала победу над ЦCКА в финале конференции, отыгравшиcь c 0–3 в cерии.

Кадейкин cможет передать молодым игрокам и новичкам команды необходимую cейчаc уверенноcть, задать правильный тон, он обладает необходимым опытом и пониманием. Хайруллин оcтаетcя лидером команды в раздевалке и за ее пределами, он будет выполнять роль аccиcтента капитана. Также аccиcтентом будет Артем Cергеев», — напиcал Ротенберг.

В первых матчах нового сезона капитаном армейского клуба был нападающий Марат Хайруллин. Подопечные Ротенберга потерпели пять поражений в пяти последних матчах и занимают предпоследнее место в таблице Западной конференции, набрав четыре очка.

Матч СКА — «Северсталь» пройдет в Санкт-Петербурге 20 сентября.

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