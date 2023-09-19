Главный тренер «Спартака» назвал лучшего футболиста в России

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал футболиста своей команды Квинси Промеса одним из лучших игроков, с которыми он работал. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Для меня Промес однозначно лучший игрок в России. Но нужно отметить и всю команду, которая ему помогает. В моей карьере это один из лучших футболистов, с кем я работал. Квинси добился этих высот благодаря профессионализму, отношению к делу и качествам. Он спокойно может прибавить. Это действительно хороший игрок», — сказал Абаскаль.

19 сентября красно-белые в гостях обыграли «Пари НН» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:0. Промес вышел на поле в концовке второго тайма, забил мяч и отдал результативную передачу.

Также в группе D выступают «Краснодар» и московское «Динамо». Их матч завершился победой «быков» (1:1 — основное время, 4:2 — по пенальти). После четырех игр «Спартак» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположилось «Динамо» (пять очков), на третьей — «Краснодар» (пять очков), на четвертой — «Пари НН» (два очка).

Ранее футболист сборной России перешел в клуб ОАЭ.