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Загитова начала продажу футболок с придуманным словом

Фигуристка Загитова начала продажу футболок со словом «Безызбежность»

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Телеграм-канал «Алина Загитова»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выпустила собственный мерч по мотивам своей нашумевшей оговорки. Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале.

В продаже появились черные футболки со словом «Безызбежность». Цена одного предмета одежды составляет 2600 рублей.

Слово «безызбежно» родилось в начале августа как забавная оговорка Загитовой. На вопрос, следит ли она за хоккеем, спортсменка ответила: «Ну конечно. Это безызбе… кхм… Безызбежно». Ситуация мгновенно стала популярным интернет-мемом.

Помимо золота Игр, которое Загитова завоевала в 2018 году, в активе фигуристки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 года Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

С октября по декабрь 2020 года вместе с соведущим Алексеем Ягудиным вела седьмой сезон шоу «Ледниковый период». С 25 по 27 марта 2022 года работала в качестве ведущей на Кубке Первого канала в Саранске.

Ранее Загитова показала фото в черном купальнике.

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