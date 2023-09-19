Посол World Skate: иностранцы с опаской ехали в Москву, но нам удалось развенчать мифы о России

Президент Федерации скейтбординга России и посол Международной федерации этого вида спорта (World Skate) Илья Вдовин в интервью «Газете.Ru» рассказал, как 200 иностранных спортсменов, которые приняли участие в московском турнире Grand Skate Tour, изменили свое мнение о России.

«Иностранцам было удивительно попасть в Москву, узнать, какой на самом деле это город, и развеять какие-то стереотипы, которые у многих были по приезде. Я скажу честно: некоторые с опаской изначально принимали наше приглашение, но, доехав, стримили все, что здесь происходит, — утром, днем, вечером, ночью.

Аудитория видела, как их локальные герои общаются с другими такими же локальными героями со всего мира в Москве, — и это позволило нам развенчать многие мифы, которые есть в мире о России, о русских и о нашей столице», — сказал Вдовин.

Глава Федерации скейтбординга России рассказал, что в рамках культурной программы Grand Skate Tour зарубежные спортсмены смогли своими руками возвести скейт-парк в Косино, а в свободное время изучали Москву и исполняли трюки на улицах и возле знаменитых памятников на Арбате, Охотном ряду, Октябрьской, Белорусской и Поклонной Горе.

«Мы давали им свободу: куда вы хотите поехать? Хотите в Третьяковку, в Парк Горького, в Сандуны? Поедем. Получилось показать ребятам Москву во всем ее многообразии. А Москве есть что показать и чем гордиться», — сказал Вдовин.

Ранее посол World Skate сообщил, что иностранец из топ-10 мирового рейтинга желает перейти в сборную России.