«Спартак» разгромил «Пари НН» в Кубке России

«Московский «Спартак» на выезде встречался с «Пари НН» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой красно-белых со счетом 3:0.

Голы на счету защитника Леона Классена (27-я минута), хавбека Кристофера Мартинса (90+2) и вингера Квинси Промеса (90+6). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также в группе D выступают «Краснодар» и московское «Динамо». Их матч завершился победой «быков» (1:1 — основное время, 4:2 — по пенальти). После четырех игр «Спартак» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположилось «Динамо» (пять очков), на третьей — «Краснодар» (пять очков), на четвертой — «Пари НН» (два очка).

В ближайшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» дома сыграет с «Динамо» (23 сентября), а «Пари НН» на своем поле с «Оренбургом» (24 сентября).

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