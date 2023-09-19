«Нарушили правила и приехали в Москву»: посол World Skate рассказал о 200 иностранцах на турнире в России

Президент Федерации скейтбординга России и посол Международной федерации этого вида спорта (World Skate) Илья Вдовин в интервью «Газете.Ru» рассказал, как его организации удалось провести в Москве турнир Grand Skate Tour — 2023 с участием 200 иностранных атлетов.

«Как сказал один из наших спортсменов — участник Олимпиады в Токио и, скорее всего, будущий участник Игр в Париже Даллас Оберхольцер из ЮАР: «Скейтбордисты известны тем, что могут нарушить какие-то нормы. И мне нравится, что мы нарушили их и приехали в Москву. Нас объединяет скейтбординг, и мы не собираемся думать о политике».

У нас были представители США, стран Европы, Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, всех стран СНГ и БРИКС — порядка 200 иностранцев. В других видах спорта было бы сложно представить, чтобы люди из всех этих стран приехали сейчас в Россию на соревнования», — сказал Вдовин.

Посол World Skate объяснил, почему Grand Skate Tour проходил по линии департамента культуры города Москвы и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

«Действовать в культурной плоскости нам проще, чем в чисто спортивной, поскольку в спорте присутствует диктат Международного олимпийского комитета (МОК) — и он очень выражен. Мы предпочитаем называет GST не турниром, а фестивалем. Турнир — это чисто спортивное явление. А в нашем случае большую роль играла еще и культурная и образовательная часть», — сказал Вдовин.

Ранее посол World Skate рассказал о дискриминации россиян в Европе.