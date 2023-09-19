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Стало известно, сколько российские клубы заработали за 10 лет игры в еврокубках

«Спорт-Экспресс»: российские клубы заработали €673,9 млн в турнирах УЕФА

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Reuters

За десять лет с 2012 по 2022 год Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил командам из России €673,9 млн за участие в еврокубках. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Больше всего (свыше трети) заработал петербургский «Зенит» — €236,6 млн, в тройке также — московские ЦСКА (€150,9 млн) и «Локомотив» (€99,3 млн). На четвертой строчке — «Краснодар» (€67,5 млн), на пятом — столичный «Спартак» (€54,9 млн).

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сине-бело-голубые оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей (2:3). «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с немецким клубом «РБ Лейпциг».

С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи. Неоднократно футбольной общественностью обсуждался вопрос о переходе России в Азиатскую конференцию, но он не состоялся.

Ранее в УЕФА ответили на вопрос о возвращении российских клубов в еврокубки.

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