В ОКР не рассчитывают на справедливое решение в деле Валиевой

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не верит в то, что будет принято справедливое решение по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом он заявил РИА Новости.

«Я уже об этом говорил: в настоящий момент система спортивного правосудия претерпевает негативные изменения. С моей точки зрения, рассчитывать на справедливость спортивного арбитража приходится все меньше и меньше», — сказал Поздняков.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. Сейчас дело рассматривается в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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