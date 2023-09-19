Глава ОКР не согласился с министром спорта насчет числа россиян на Олимпиаде в Париже

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что на Олимпиаде в Париже выступят лишь единицы россиян. Об этом он заявил РИА Новости.

«Думаю, министр знает, о чем говорит. У меня немножко другие предположения: считаю, что в настоящий момент такая возможность будет у единичных представителей видов спорта», — сказал Поздняков.

Министр спорта Олег Матыцин ранее предположил, что на Олимпийских играх 2024 года выступят около 180 российских спортсменов. Он также отметил, что эта цифра максимальна, и ситуация меняется не в лучшую сторону.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что российский борец отобрался на Олимпийские игры в Париже.