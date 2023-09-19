Мостовой похвалил уезжающего в ОАЭ россиянина: заработает и будет нормально жить

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой назвал правильным то, что игроки стали переходить в другие чемпионаты ради денег. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Не важно, перспективный чемпионат или нет, люди стали выбирать деньги и правильно делают. В «Зените» он не играет, уходить в какую‑то команду, где будет играть, но зарабатывать в пять раз меньше… Правильно делает — уехал, заработает и будет нормально жить. Сейчас уже никакой разницы нет, входит ли чемпионат в топ‑5 или нет, все уезжают», — сказал Мостовой.

Бакаев выступает за «Зенит» с 2022 года после перехода из «Спартака». В прошлом сезоне он принял участие в 17 матчах, отметившись одним голом с пенальти. В текущем сезоне россиянин четыре раза выходил на поле и отметился одним ассистом. 18 сентября UAE Kick сообщил, что «Аль-Вахда» договорился с Бакаевым о переходе.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице. На одно очко больше у «Краснодара». Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» и «Динамо» (по 15 очков). 17 сентября «Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 3:0. Бакаев на поле не появлялся.

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