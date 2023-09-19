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В Минспорта высказались о призыве Карпина уезжать из РПЛ

Матыцин заявил, что футболистам сборной надо более требовательно подходить к себе

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министр спорта России Олег Матыцин признался, что неспокойно относится к словам главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Я неспокойно к этому отношусь. Я считаю, что надо быть более принципиальным. И если это тренер сборной, то он должен определять требования по попаданию в состав команды и требования клубов по ведению работы с потенциальными кандидатами в сборную. Наверное, надо более жестко и более принципиально подходить к самим себе и статусу члена сборной команды», — сказал Матыцин.

Карпин после товарищеского матча со сборной Катара заявил, что российским игрокам нужно уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ). Позже он объяснил свои слова тем, что не советовал покидать лигу всем, а его слова касаются только трансферов в топ-5 чемпионатов Европы.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Ранее голкипер сборной России отреагировал на призыв Карпина уезжать из РПЛ.

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